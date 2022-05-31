港超聯　傑志公布朴俊炯等3將離隊

港超聯球隊傑志周二（31日）宣布，外援加維蘭、朴俊炯，以及入籍兵蘇沙約滿離隊。「藍鳥」在文中表揚3將歷年作出的貢獻，並祝願他們前程錦繡。

29歲的朴俊炯2019年由水原藍翼轉投傑志，為球會在各項賽事上陣44場攻入1球，贏得兩次聯賽冠軍，以及在2019/20年贏得「菁英盃」冠軍。這名南韓中堅在上屆「亞冠盃」表現出色，雖然勇態延至今季聯賽，但隨着土庫曼國腳明加索夫加盟，該位亞援守將在球隊失去位置，未曾在今屆「亞冠盃」上陣。

西班牙前鋒加維蘭2020年由愉園轉投傑志，總共上陣31次並取得11個入球、8次助攻。他在2020/21聯賽是隊內次席射手，並為「藍鳥」贏得該季聯賽冠軍和取得亞冠資格。

至於前鋒蘇沙在代表傑志的3個球季中上陣31次，為球隊取得14個入球及7個助攻，曾在2019/20賽季成為球隊首席射手，更助傑志奪取雙料冠軍。這名32歲巴西裔球員年初入籍香港，以本地球員身份被傑志註冊在「亞冠盃」大軍名單上，惟因長期傷患問題未曾在今屆賽事上陣，早前入選香港隊初選名單的他，更因為受傷而落選征戰亞盃外的最終名單。