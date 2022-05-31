香港隊　友賽馬來西亞國家隊　安帥領軍見真章

備戰「亞洲盃」外圍賽的香港足球代表隊，周三（1日）將會造訪馬來西亞吉隆坡國家體育場，與前港隊主帥金判坤領軍的馬來西亞國家隊，進行國際A級友誼賽。港隊主教練莊恩安達臣上任後，首次領軍出戰公開比賽，必定落「柯打」全力應戰，勢要向球迷展示球隊新面貌。（港台電視32周三晚8時45分直播）

港隊早前於泰國集訓期間，曾與當地球隊和泰國U23進行閉門「拍跳」，今場與馬來西亞國家隊的對決，會是港隊前往印度出戰「亞洲盃」外圍賽前的最後一場熱身賽，港隊主教練莊恩安達臣於賽前記者會上，提到港隊狀態仍有待提升：「呢場前5至6場友賽，唔係好多球員踢足90分鐘，喺出發去印度前可以約戰馬來西亞，係一件好事。」安帥直言港隊與金判坤保持的良好關係，是促成今次友賽的主因，對於即將與前任港隊主帥正面交鋒，安達臣表示：「我喺歐洲踢咗20年波，亦教咗20年波，我係一位唔會太專注喺對手身上嘅一位教練，最重要係自己踢得好。」

安帥直言港超腰斬和球場因疫情關閉，對他上任初期帶來不少挑戰，但認為球員已開始理解自己的要求：「球員每一日都提升緊，並開始了解我想執行嘅嘢。」陪同安達臣出席賽前記招的港隊守將馮慶燁，則認為一眾球員都非常歡迎新帥的踢法，並提到港隊於「亞盃外」的目標：「我哋目標明確，係想『亞洲盃』出線，教練嘅新踢法球員都好歡迎，因為我哋唔想成日縮後踢，想進攻多啲。」

今年初請來前港隊主帥金判坤出任主帥的馬來西亞國家隊，即將於「亞盃外」首戰面對土庫曼。今次是「Kim Sir」離開港隊後，首次領軍面對舊主，對於「倒戈」一事，他表示不太在意：「我唔去刻意去諗（倒戈）呢件事，只會專注點樣幫球隊準備『亞盃外』，香港實力同土庫曼差唔多，過去幾日球隊狀態唔錯，對此我好興奮，希望球員今仗可以將呢股正能量帶落球場，為主場球迷獻上好表現。」今次馬來西亞國家隊大軍中，大部分球員效力於本地聯賽，其中有多人來自剛剛於「亞冠盃」闖入淘汰賽階段的柔佛DT，包括上場熱身賽4比0擊敗汶萊一戰，為球隊「埋齋」的巴西裔入籍兵古靴美迪保拉。「Kim Sir」強調現時培養馬來西亞的比賽風格，重要性高於一切，但坦言今場會全力爭勝。