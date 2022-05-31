嫌棄歐國聯　比利時「情敵」唔想踢

歐國聯就快開波，比利時中場奇雲迪布尼明確指出，歐國聯並非重要錦標，只可算係友賽，坦言唔會因為友賽感到自豪；與此同時，門將泰拔高圖爾斯亦表示自己今季一直帶傷比賽，需要好好養傷準備世盃，明顯唔想踢歐國聯。

比利時於6月將有4場歐國聯賽事，分別對荷蘭、威爾斯及兩鬥波蘭，不過迪布尼似乎唔想踢，佢話：「歐國聯對我嚟講真係唔重要，感覺只係友賽，經過漫長球季之後，我唔會為友賽感到自豪。」

迪布尼一語道破歐國聯嘅本質，就係「友賽」！當初歐洲足協創辦歐國聯，就係想將友賽規範化，轉化成一項錦標，但就忽略球員嘅體能負荷，迪布尼續說：「我一年只有3星期休息，外界唔理解球員踢咗成季，佢哋亦毋須理解，亦改變唔到啲乜。」

至於泰拔高圖爾斯就為避戰歐國聯打預防針，佢為皇馬捧走歐聯冠軍後表示，自己今季一直帶傷上陣，腹股溝傷勢一直存在，佢話：「傷勢未至於令我無法比賽，但如果想以更佳狀態參加世盃，依家必須好好休息。」比利時期後官宣，泰拔高圖爾斯同另一中堅積臣丹拿雅退出今期國家隊。

迪布尼同高圖爾斯曾經因為「爭女」轟動球壇，不過兩人對於歐國聯，都有立場一致嘅時候。