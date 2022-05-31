無緣卡塔爾世盃嘅意大利，周四(2日)凌晨會喺溫布萊球場大戰阿根廷，呢場「歐美冠軍戰」係非一般熱身賽，賽事由歐洲足協同南美足協合辦，由歐國盃冠軍鬥美洲國家盃冠軍，份量十足。今仗仲係意大利中堅基亞連尼嘅國家隊告別戰，令呢場大戰更添意義。

37歲嘅基亞連尼早前宣布會喺今場告別，佢15歲就加入意大利青年軍，2004年首度晉身大國腳，為「藍衣軍團」各梯隊征戰22年，去年帶領球隊勇奪歐國盃冠軍。基亞連尼喺告別戰前表示：「我好平靜，我為自己足球生涯所得到嘅成就感到光榮。」今場比賽場地溫布萊，正正就係佢上年捧起歐國盃冠軍嘅地方；基亞連尼早前已落實離開祖雲達斯，據報將會加盟美職洛杉磯銀河。

意大利今場以試陣為主，18歲新人前鋒基諾圖有望處子上陣，相反阿根廷會強陣出擊，美斯、拿達路馬天尼斯等主力都可以候命。意大利同阿根廷近年甚少喺國際賽事交鋒，對上一次喺國際大戰對壘已經係90年世界盃，之後3次熱身賽交手都係由阿根廷贏出，今仗可捧阿根廷勝。

除此之外，意大利今場仲會披上新設計波衫落場，不過令佢哋尷尬嘅係，波衫採4個方格設計，向意大利4奪世盃致敬，偏偏意大利再度無緣世盃決賽周，咁你話球員著呢件衫比賽係咩感受？