孤注一擲！利物浦三大方案搶簽孫興民

利物浦今季四冠王夢碎，僅得2個「盃仔」英聯盃及英足盃，另外2項重要錦標英超及歐聯都失之交臂，屈居亞軍。英國《利物浦回聲報》爆料，指紅軍為咗提升實力，下季捲土重來，計劃出手搶簽熱刺球星孫興民，據悉利物浦願意用3位前鋒沙迪奧文尼、迪亞高祖達、羅拔圖法明奴其中一人，作為交換條件，甚至再加部份現金收購「孫仔」。

利物浦射手沙迪奧文尼極大機會今夏離隊，轉投拜仁慕尼黑，加上穆罕默德沙拿續約問題仍然未有進展，領隊高普有必要簽入前鋒，佢非常欣賞孫興民，呢位南韓國腳今季英超同穆罕默德沙拿以23球平分神射手殊榮，以佢嘅級數足以代替沙迪奧文尼。

根據德國《轉會市場》估值，孫興民身價達8,000萬歐元，南韓傳媒更指「孫仔」值1.2億歐元。因此，利物浦希望以球員交換，減少財政支出，其中一個方案就係直接將沙迪奧文尼送去熱刺，交換「孫仔」，但呢位塞內加爾國腳同拜仁慕尼黑傾得七七八八，未必願意轉投熱刺。

第二個方案係用羅拔圖法明奴再加現金，但呢位30歲巴西國腳入球數字偏低，近3季英超入波都係單位數，加上位置同哈利卡尼有重疊之嫌，熱刺未必接受，除非利物浦增加現金轉會費數額。

至於第三個方案用迪亞高祖達交換孫興民，呢位25歲葡萄牙國腳今季英超有15球進帳，僅比沙迪奧文尼少1球，而且迪亞高祖達比孫興民年輕4歲半，能力仲有進步空間，對於熱刺有一定吸引力，亦係最有機會達成嘅交易方案。

英國傳媒分折指，雖然孫興民喺熱刺有舉足輕重地位，但並唔係「非賣品」，事實上呢間倫敦球會以前就有出售莫迪歷、加里夫巴利、貝碧托夫等主力球星嘅紀錄，加上孫興民將於7月踏入30歲，高峰期有限，熱刺可能趁機高價出售佢或者換取最大利益。