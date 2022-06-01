拿度粉碎祖高域衞冕夢　４強火併沙華列夫

儘管受傷病困擾，拿度周二在羅蘭加洛斯主場盡顯「泥地王」強勢，與世界「一哥」祖高域激戰4小時，以6比2、4比6、6比2、7比6(4)贏得這場球王對決，躋身法網4強，並粉碎了祖高域的衞冕夢，向個人第14次捧走冠軍的紀錄進發。

「這是一場緊湊的賽事。」拿度與祖高域這場8強戰爭逐了4小時11分鐘，至當地時間凌晨1時15分才結束，個人第15次打入法網4強的拿度，為去年準決賽失落於祖高域手上成功復仇：「祖高域無疑是歷史上最出色的球手之一，每次對戰他都有奇妙的挑戰，我們在史冊上常常一起出現，今天再加另一個。」拿度與祖高域對戰了59次，經過今次爭逐後拿度的戰績已拉近至29勝30負。「要贏祖高域就只有一個方法，就是將自己最好的發揮，由第一分到最後一分都要打好，今天我的發揮是預期之外，超級開心。」

祖高域雖然出局，但可謂雖敗猶榮，這位上屆盟主屢救險球贏得在場球迷不少掌聲，惟對手拿度今天比他更強，這位塞爾維亞球星坦言：「他盡現了何謂偉大冠軍，他用鬥志完成了這場比賽，我要恭喜他及其團隊...無可否認，今天我輸了給一位出色球手。」

作為13屆法網盟主，拿度距離爭取紀錄性第14屆及生涯第22貫的創舉再近一步，準決賽將面對3號種子的德國名將沙華列夫，這位25歲的東京奧運金牌得主狀態甚勇，8強戰打出生涯其中最漂亮的一仗，與西班牙新星艾卡華斯激鬥4盤，最終以6比4、6比4、4比6、7比6(7)險勝闖關。

「我由開始已盡力發揮自己的最佳，他是一個難以置信的球員，我在握手時跟他說他將來會贏得這個比賽，不只一次，是很多次，所以我希望在他到達這個目標前先行一步。」事實上，艾卡華斯的表現令人讚嘆，在第三盤成功救賽點兼袋走一盤，惟沙華列夫的發揮更超水準，這是沙華列夫生涯第5次躋身大滿貫4強，並向個人第二個決賽進發。