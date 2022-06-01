神鋒對決　波蘭騷哥利勢破威爾斯

歐國聯開鑼，周四(2日)凌晨率先上演A4組賽事，波蘭主場迎戰威爾斯。波蘭已打入卡塔爾世盃決賽周，今次點兵角逐歐國聯正好作揀蟀之用，眾將戰意必堅；至於威爾斯下仗要踢世盃外歐洲區附加賽決賽生死戰，今仗留力機會高。波蘭近5仗正式賽事4次贏波，今場捧主勝屬明智之選。(周四凌晨零時開賽)

波蘭今年3月喺世盃外歐洲區附加賽決賽，以2比0擊敗瑞典，獲得卡塔爾世盃決賽周入場券，抽籤被編入C組，同組對手有阿根廷、沙特阿拉伯及墨西哥，晉級機會樂觀，所以呢段時間必定趁機閱兵。射手羅拔利雲度夫斯基喺記者會亮相，表明領軍出擊，眾將為爭踢世盃，料將出盡全力博取主帥歡心，戰意可靠。

紅龍留力爭世盃入場券

威爾斯嚟緊要應付另一場世盃外歐洲區附加賽決賽；喺烏克蘭爆發戰事延期之下，威爾斯於3月份以2比1擊敗奧地利，下仗決賽遇上戰蘇格蘭對烏克蘭的勝方，爭奪歐洲最後一張世盃入場券。由於爭入世盃決賽周無比重要，因此今仗就算有加里夫巴利領軍，「紅龍」亦勢必避重就輕。既然波蘭近5仗非熱身賽錄得4勝，加上今場戰意較可靠，主勝必捧。

直播表

周四2:45am 世盃外 蘇格蘭Vs烏克蘭

有線661、601台

周四7:30am 國際賽 美國Vs摩洛哥

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