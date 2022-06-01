「雙牙」不相伯仲和味濃

周四深夜歐國聯A2組上演大戰，西班牙主場對葡萄牙，兩隊足球風格接近，屬於傳統老對手，熟悉對方踢法，每逢交鋒往往勢均力敵，近4次對賽法定時間都打和，加上兩隊球員剛經歷漫長球季，難免有疲態，不妨直取和波。(球賽編號：（四）20、周四深夜2:45開賽)

西班牙是上屆歐國聯亞軍，領隊安歷基繼續重用巴塞隆拿球員，今次大軍名單有6人來自這支西甲勁旅，包括隊長布斯基斯、左閘佐迪艾巴、中堅艾利加西亞、新星加維、翼鋒費倫托利斯等等，而皇馬幫則有丹尼爾卡華積、翼鋒馬高阿辛斯奧。

事實上，「鬥牛兵團」鋒線人腳實力比較薄弱，欠缺一名可靠射手，中鋒艾華路莫拉達向來把握力差，費倫托利斯並非正宗前鋒，至於安素法迪自重傷復出後仍未找回最佳狀態，想攻入葡萄牙大門，並不容易。

2019年歐國聯冠軍葡萄牙，仍然由C朗拿度擔大旗，但這位37歲老將早前因傷缺席英超煞科戰，狀態成疑，中場般奴費南迪斯今季狀態欠佳，加上他在國家隊表現打折扣，另一前鋒迪亞高祖達季尾狀態更跌Watt，今仗遇上勁敵西班牙難有作為。

翻查紀錄，「雙牙」近4次交鋒法定時間全部打和，當中更有3次踢成0:0，預料今仗和味亦濃，不妨直取較有分頭的和波。

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