烏克蘭缺操冇態　蘇格蘭鬥心爆棚捧上盤

今晚世盃外歐洲區附加賽A組準決賽，蘇格蘭主場火併烏克蘭。烏克蘭一眾土炮受戰事影響，缺乏比賽狀態，反觀蘇格蘭挾世盃外6連勝之勢，主場出擊鬥心爆棚，蘇格蘭讓平半，一於捧上盤。（有線661及601台周四凌晨2時45分直播）

今仗原定喺3月舉行，但因為俄羅斯入侵烏克蘭，戰事令比賽被迫押後，而今仗勝方將於周日決賽出戰威爾斯，爭取年尾世盃入場券。烏克蘭陣中雖然有名氣較響嘅球員耶莫蘭高、辛真高等外流英超，但佢哋喺球會並非主力，上陣機會唔算多。最弊係陣中大部分國腳都喺本土搵食，戰事爆發令烏超緊急煞停，只係靠近期出外集訓，同慕遜加柏、安玻里、列積卡等球會踢熱身賽，實在難與正式賽事嘅競爭程度相提並論，未必能提升狀態，預計烏克蘭球員今場作客之下都難有理想表現。

尊重對手傾力一戰

另一邊廂，蘇格蘭除咗阿仙奴後衞基蘭泰亞尼因傷落選外，其餘主力如安德魯羅拔臣、約翰麥甘尼、麥湯米尼、查阿當斯等均悉數入選，隊長安德魯羅拔臣亦講到明，對於烏克蘭遭入侵深表同情，不過順應賽事延期至今已經仁至義盡，今仗為爭出線及出於尊重對手，必定會傾盡全力。何況蘇格蘭狀態大勇，佢哋近6仗世盃外全勝轟入10粒，而且其中5仗保持不失，包括以2比0擊敗丹麥，做到攻守兼備，今仗有力擊敗烏克蘭，進身決賽，上盤讓平半咪錯過。