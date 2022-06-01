摩連奴打曼聯球員主意 想買雲比沙卡

摩連奴帶領羅馬奪得歐協聯冠軍之後，已經開始為下季組軍做準備，希望增兵提升實力，挑戰下季各大錦標，《米蘭體育報》指摩連奴頭號目標係收購曼聯右後衞雲比沙卡。

24歲嘅雲比沙卡3年前由水晶宮加盟曼聯，當時轉會費高達5,000萬鎊，但因為表現欠佳，近半季甚至被前曼聯看守領隊蘭歷克棄用，現時身價已貶值至2,500萬鎊，據悉羅馬希望以先借後買方式簽入雲比沙卡。

事實上，雲比沙卡亦係曼聯新帥坦哈格清洗目標之一，既然羅馬願意接收佢，相信兩間球會好大機會達成交易協議。

羅馬陣中有3位前英超兵，包括譚美阿巴謙、基斯史摩寧、米希達利恩，佢哋去意甲搵食之後，都有唔錯表現，如果雲比沙卡轉投羅馬，或者可以重生。

除咗雲比沙卡之外，摩連奴亦睇中曼聯另一位後衞達洛治，呢位23歲葡萄牙國腳曾於2020/21年球季被外借去AC米蘭，並有不俗表現，證明佢適合意甲比賽風格。

加上達洛治屬於摩連奴執教曼聯時期簽入嘅球員，「寸王」非常欣賞呢位同胞，有望再次合作。