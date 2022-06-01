香港隊　友賽2球不敵馬來西亞國家隊

為備戰「亞洲盃」外圍賽的香港足球代表隊，周三（1日）作客吉隆坡國家體育場，與馬來西亞國家隊進行國際A級友誼賽。結果主隊靠上半場射入12碼，以及臨完場前罰球破門，最終以2球擊敗有保羅、簡嘉亨及費蘭度三位首次上陣球員助陣的港隊。

今場為港隊前往印度出戰「亞洲盃」外圍賽前的最後一場熱身賽，亦是主教練莊恩安達臣上任後，首次於公開賽事領軍。港隊今場有簡嘉亨及把守最後一關的保羅兩位新晉港腳首次擔正，安永佳擔任箭頭，黃威、陳肇鈞與隊長黃洋坐鎮中場，馮慶燁及余煒廉組成中堅組合。由前港隊主帥金判坤執教的馬來西亞國家隊，則派出沙華維負責攻堅，迪安古爾斯、戴維斯及王哥比負責防務。

主隊開局搶盡主動權，向港隊後防施壓，6分鐘，沙華維禁區頂接應傳中左腳施射，被馮慶燁檔走。1分鐘後，羅梓駿右路傳中，陳肇鈞禁區內嘗試射門，可惜未能命中目標。14分鐘，主隊守將王哥比接應沙華維開出角球，頭槌頂高。26分鐘，王哥比左路落底傳中，阿利夫禁區內射門，保羅未能接實漏後，還好有余煒廉門前解圍。

形勢受壓的港隊31分鐘終吿失守，馮慶燁禁區內侵犯拿舒特，球證直指12碼點，沙華維操刀射入，為主隊先拔頭籌。38分鐘，主隊一次角球攻勢，迪安古爾斯凌空抽射一飛沖天。臨完半場前，王哥比「K角位」傳中，陸伊騰頭槌攻門僅僅高出。

易變再戰，馬來西亞國家隊繼續採取主動，49分鐘，亞琛右傳中，陸伊騰楔前點攻門，被保羅擋出底線。53分鐘，王哥比接應長傳頭槌二傳，拿舒特殺入禁區推過出迎的保羅，但面對空門未能射正。4分鐘後，阿利夫窄角度起腳射斜。62分鐘，陳肇鈞禁區頂有一次射門機會，可惜未能命中目標。

其後港隊換入孫銘謙、顏樂楓，以及首次為港隊披甲的費蘭度，企圖加強前場攻力。比賽後段，港隊多次獲得前場罰球和角球機會，一度搶回不少場上形勢，可惜未能將攻勢轉化成入球。相反90分鐘，後備入替的沙菲禁區頂罰球直射，皮球省中陳肇鈞後入網，為主隊再下一城。最終港隊以0比2不敵馬來西亞國家隊。

莊恩安達臣領軍的首仗國際賽出師不利，賽後這名挪威籍教練仍大方讚賞對手：「首先恭喜馬來西亞國家隊，今場波佢哋踢得好好，表現令我驚訝；佢哋屬於一支好好嘅球隊， 前場逼搶戰奏好快，部分球員質素亦好高。」安達臣續指港隊今仗雖然有不少改善地方，但比賽後段差點憑死球戰術取得入球，算是其中一點值得讚賞的事情，他希望球員可以從今次友賽中吸收經驗及學習，在亞盃外上有更佳表現。