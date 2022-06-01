擁抱壓力心態一流　施華德33連勝闖法網4強

「壓力讓我更緊張及更主動，這也是一件正面的事。」波蘭網壇「天之驕女」施華德今日（1日）在法網女單半準決賽中，以6比3及6比2輕取美國球手彭高拉，延續長勝紀錄至33場，追平史上最長勝紀錄又近一步。

本周二（31日）才踏入21歲的施華德，已是世界一姐兼賽事頭號種子，面對的壓力比任何一位對手都更大，然而，高壓未有影響這個大心臟，她在整場比賽都佔有上風，不但錄得70%的一發成功率，其接發球得分數更達到38分，贏得充滿說服力。比賽發生一段小插曲，施華德於首盤賽事救球時，網球疑似彈了兩下，但裁判未有發現。今年她已先後在5個賽事封后，氣勢如虹，而距離美國名將V威廉絲的史上最長勝紀錄35仗，僅有兩仗之遙，倘若她能在下場4強擊敗俄羅斯球手卡莎姬娜，以及贏得決賽，則可追平大威紀錄。

20號種子卡莎姬娜同日以6比4、 7比6（7比5）挫同胞古特美杜娃，躋身4強。而上線的決賽席位，則由美國少女歌莉嘉芙對意大利的迪華珊爭奪。

作為2020年法網冠軍得主，施華德對壓力有自己一套應對方法：「我有時都會感到緊張，但有時壓力都可以好正面，它令我更緊張及主動，有助場上發揮。」