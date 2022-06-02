勁誇張！巴塞負債113億冠絕歐洲

德勤會計師事務所公布年度報告，統計歐洲球會債務排行榜，巴塞隆拿以13.5億歐元（約113億港元）居首，比第2位嘅祖雲達斯多4.5億歐元，「零負債」球會有4間，富豪球會曼城、車路士及巴黎聖日耳門有份唔意外，李斯特城係其中一間先令人嘖嘖稱奇。

巴塞負債嚴重已經唔係新聞，舊年就放走美斯減輕負擔。不過疫情未過，加上球會喺轉會市場連番失手，財政情況持續嚴峻，成為歐洲「負債王」；雖然盛傳羅拔利雲度夫斯好想加盟，但睇嚟情況唔太樂觀。至於祖記自C朗離隊後，成績及號召力不大如前，「老婦人」正斟緊保羅普巴回巢，但人工一直傾唔掂，唔多唔少同負債有關。

英超Big 6有4間球會負債列入10大，熱刺更位列第3，只有曼城及車仔可以完全冇負債，至於李斯特城亦冇債務喺身，經營方針值得其他球會借鏡。

歐洲球會負債榜

排名 球會 負債（歐元）

1. 巴塞隆拿 13.5億

2. 祖雲達斯 9億

3. 熱刺 8.26億

4. 國際米蘭 7.02億

5. AC米蘭 6.66億

6. 皇家馬德里 6.62億

7. 阿仙奴 6.25億

8. 馬德里體育會 5.23億

9. 曼聯 4.2億

10. 利物浦 3.86億