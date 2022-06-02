烏克蘭忍戰火傷痛　3比1激情贏蘇格蘭

周四(2日)凌晨世盃外歐洲區附加賽，因「俄烏戰事」爆發而超過半年冇比賽嘅烏克蘭，一眾球員忍住戰火傷痛，作客以3比1擊敗蘇格蘭殺入決賽，周一(6日)凌晨將會決戰威爾斯，爭奪卡塔爾世界盃最後1張入場券。烏克蘭主帥柏度哥夫賽後話呢場勝仗係獻畀所有烏克蘭人民同軍隊。

呢場比賽原定3月舉行，只因戰火影響延至6月比賽，烏克蘭球員今場表現激昂，喺賽前奏國歌嗰陣個個眼泛淚光，現場球迷亦高舉反戰標語同埋烏克蘭總統澤連斯基嘅面具。雖然烏克蘭已超過半年冇正式比賽，但今仗一開波已展示無比決心，成功控制戰局，連番埋門都頗具威脅。

33分鐘烏克蘭打破僵局，效力韋斯咸嘅耶莫蘭高突破越位巧妙笠入，換邊後4分鐘耶莫蘭高再策動攻勢，耶梅卓克接應隊友底線傳中頂成2比0；主隊喺79分鐘由卡林麥基哥追成接近紀錄，但烏克蘭喺補時5分鐘由後備上陣嘅杜夫比克埋齋，鎖定3比1勝果。

烏克蘭領隊柏度哥夫賽後表示：「呢場勝仗唔係為我、唔係為球隊，而係為咗整個烏克蘭。今仗係烏克蘭偉大嘅勝利，我哋為所有人民而戰，為喺戰壕同醫院內嘅軍人而戰。球員唔可以忘記烏克蘭人正承受緊乜嘢，人民被殺害、女性被輪姦......我哋要盡力完成任務，令烏克蘭人民覺得光榮。」

喺賽前記者會痛哭嘅隊長辛真高，完場後亦表示：「每一場比賽都係決賽，我哋今場入咗3球，而且本來可以入得更多，決賽對威爾斯係非勝不可，否則今仗勝仗會變得毫無意義，到時我哋要交出人生中最好嘅一次表現。」烏克蘭周一凌晨作客威爾斯，勝方就會出戰年底喺卡塔爾舉行嘅世盃決賽周。