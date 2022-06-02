美斯捧盃！歐美冠軍戰阿根廷炒意大利

周四(2日)凌晨上演嘅「歐美冠軍戰」，美洲國家盃盟主阿根廷以3比0大破歐國盃冠軍意大利，美斯雖然冇波入但表現突出，賽後獲選為全場最佳球員。呢個冠軍係美斯幫阿根廷大國腳拎到嘅第2個冠軍，雖然含金量唔算高，但就為阿根廷爭奪卡塔爾世盃注下強心針。

呢項賽事係由歐洲足協同南美足協舉辦嘅正式比賽，地點係英格蘭嘅溫布萊球場。阿根廷今場進攻凌厲，美斯28分鐘左路殺入禁區，傳中畀拿達路馬天尼斯門前射入，完半場前迪馬利亞接應拿達路馬天尼斯直線巧妙chip入，阿根廷半場領先2比0。去到94分鐘阿根廷錦上添花，美斯由中圈開始狂推至禁區頂，再交畀後上嘅保羅戴巴拿抽入，阿根廷輕鬆大勝3比0捧盃。

美斯賽後獲選為MVP，亦第2次以隊長身份為阿根廷高舉冠軍，佢賽後表示：「呢場係美麗嘅決賽，亦係一個冠軍嘅美麗舞台，阿根廷今場表現好好，我哋已經準備好迎戰任何球隊。呢場比賽係世盃8強或者4強級數嘅戲碼，我哋向住正確嘅方向前進。」呢場決賽亦係意大利中堅基亞連尼嘅國家隊告別戰。