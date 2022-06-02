轟33個ACE！施力勇闖4強寫歷史

克羅地亞名將施力周三在法網盡顯其「發球機器」的威力，全場轟出33個ACE球，與俄羅斯好手魯列夫激戰五盤成功「搶十」，首闖法網準決賽，並拍住「Big４」成就4強全滿貫。

曾於2014年贏過美網冠軍的施力，繼淘汰「2哥」麥維迪夫後續顯強勢，以5比7、6比3、6比4、3比6、7比6(10比2)力挫世界第6的魯列夫，結束4小時10分鐘的爭逐，在羅蘭加洛斯篤定4強位置，也是他4年來的首個大滿貫4強。33歲的施力全場轟出33個ACE球及88個致勝得分，特別在決勝盤打到「搶十」刁時，他發揮可謂近乎完美，連轟幾個制勝分令魯列夫的希望完全粉碎。

「勝利終於屬於我，全場我都表現很好，特別是最後一盤實在是不可思義的對決；魯列夫表現相當出色，只是稍欠運氣；今日我很激動，這是我的一天，對住魯列夫實在很難打，他擁有強勁發球、凌厲抽擊，不是給你太多機會。」施力躋身法網4強，將是繼費達拿、拿度、祖高域及梅萊之後，當今現役球員第5人在網壇四大滿貫都曾打入4強，成就4強全滿貫。

被列為20號種子的施力於準決賽將面對挪威的魯特爭逐決賽席位。8號種子的魯特是以6比1、4比6、7比6(2)、6比3淘汰了19歲丹麥小將魯尼，躋身這項泥地大滿貫4強，再為挪威寫歷史。值得一提是魯特自2020年賽季起，已錄得65場紅土巡迴賽勝仗，這個數字於ATP榜暫列榜首。

至於另一場準決賽則由西班牙天王拿度對戰德國沙維列夫，這是拿度爭取個人再創歷史奪第14個法網冠軍的關鍵一仗。