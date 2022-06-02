意大利德國「細」紀激戰

歐國聯A3組焦點大戰，意大利主場對德國。意大利無緣世盃決賽周後，領隊文仙尼選擇留任，預料會着手重建球隊、盡量試用新兵，爭勝只屬其次，但求不大敗已可接受，既然雙方近4次對賽法定時間有3次打和，3場和波總入球都是2球或以下，今場可博中位數[2.5球]的入球細。(周六深夜2:45開賽)

意大利上年夏天奪得歐國盃冠軍後，球員爭勝鬥心大不如前，導致早前在大好形勢下、痛失世盃決賽周入場券。之前主帥文仙尼一度傳出會掛冠求去，如今選擇留下重建，趁歐國聯試陣在所難免。

近4次對賽3次開細

文仙尼今次點兵，有接近一半代表國家隊次數不足10次的新血，希望助球隊重拾活力。3位進攻主力恩莫比尼、杜文尼高貝拉迪及費達歷高基艾沙因傷缺陣，鋒線被逼大執位，當中最受注目的23歲新星施卡馬卡，目前只是效力薩斯索羅，縱有質素，惟經驗始終令人擔心，再者變動太大，默契亦難免大受影響，令原本已欠佳的入球能力再受削弱。

至於德國整體實力比較強，今次點兵亦誠意十足，車路士孖寶夏維斯及迪姆華拿、拜仁眾星如湯馬士梅拿、利萊辛尼及基拿比等等亦悉數入選，但基於德國的機動踢法被格食格，以往面對意大利的防反戰術，並沒有明顯優勢，近4次碰頭有3次打和，包括2016年歐國盃8強激戰120分鐘仍然踢成1:1，最近1次對壘更加悶和0:0，總計3次開2球或以下。

事實上，德國首要工作是備戰年底舉行的世盃決賽周，歐國聯是練兵舞台之一，鬥志及決心始終難與世盃相比，預料今場會陷入拉鋸局面，入球不會多，向細盤[2.5球]埋手最明智。

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