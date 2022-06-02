15人欖球港隊重新參戰亞錦賽　力爭世盃席位

香港男子15人欖球隊早前因疫情退出亞洲錦標賽，賽會其後修改賽制，令港隊直接取得決賽資格。經評估後，香港欖球總會今日（2日）宣布重新參賽，劍指冠軍兼世界盃席位。

欖總4月因本地體育處所尚未開放，認為港隊缺乏訓練下參賽，只會增加安全風險，決定退出5月28日至6月6日舉行的亞錦賽。由於比賽同時是2023年世界盃亞洲區外圍賽，意味著港隊放棄進軍世界盃的機會。

不過，亞洲欖球總會考慮到疫情發展，上月修改賽制，讓2019年冠軍得主港隊直接取得決賽資格，其餘兩支參賽隊伍南韓和馬來西亞於6月4日爭入決賽。如果南韓取勝，將於7月9日在主場迎戰港隊；如果馬來西亞取勝，比賽則於中立場舉行。亞錦賽冠軍將出線世界盃亞洲區外圍賽，於7月23日鬥湯加，爭取世界盃席位。

欖球評估新賽制後，決定重新參賽，並召集了14位海外球員及30位本地球員回港備戰。教練伊雲斯表示：「在過去兩年，我們雖然不停地面對國際賽改期或取消的挑戰，但作為教練和球員，我們都希望把握每一個機會。今次是爭取打入世界盃的好機會，我們更不能輕易放棄。這將是一段難忘的旅程，也是團結整個欖球界的契機。」