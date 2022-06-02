【港講J.League】日聯盃淘汰圈開打　名古屋鯨魚力求衞冕

日本國家隊在今次國際比賽周將要應付數場友賽，日職聯自然要讓路。不過日聯盃、天皇盃兩大盃賽就依舊馬不停蹄進行，而日聯盃於今個周末就會上演淘汰圈附加賽首回合賽事，相信又會有一番激鬥。

第30屆日聯盃合共有20支球隊角逐，包括18隊日職聯球隊及2隊剛從日職聯降至日乙的球隊（德島漩渦＆大分三神）。4隊參加亞冠盃的球隊由於賽程關係，可以直入八強；而餘下16支球隊則要分4組進行分組賽，頭兩名可以晉級淘汰圈附加賽再爭入八強。

A組出線球隊：鹿島鹿角、大阪櫻花

A組本身可說是死亡之組，除了日乙球隊大分三神外，鹿島鹿角、大阪櫻花、大阪飛腳的實力可說是相當接近。結果鹿島鹿角在6戰過後累積13分以小組首名出線，至於大阪櫻花則以11分緊隨其後以次名出線。同組上演了兩次大阪打吡，大阪櫻花取得1勝1和，壓倒大阪飛腳出線可說是實至名歸。

B組出線球隊：廣島三箭、名古屋鯨魚

上屆日聯盃冠軍名古屋鯨魚今屆力求衞冕，分組賽被編入B組與廣島三箭、清水心跳及日乙球隊德島漩渦同組，出線理應不成問題。不過名古屋鯨魚在頭四場分組賽只得4分，出線一度陷入危機，幸好最後兩場連贏清水心跳、德島漩渦最終順利以10分奪得次名出線資格。至於一向專注本土盃賽的廣島三箭，在B組則以12分取得首名出線資格，表現相當出色，餘下階段值得留意。

C組出線球隊：京都不死鳥、北海道札幌岡薩多

今屆日職聯升班馬京都不死鳥在日聯盃落入C組，同組有北海道札幌岡薩多、柏雷素爾及鳥棲砂岩，後兩隊今屆在日職聯表現出色，因此在日聯盃開打前亦被視為C組出線熱門，但賽事展開後卻不如預期，在頭三輪皆未能打開勝利之門，埋下出局伏線。相反京都不死鳥及北海道札幌岡薩多就表現出色，更炮製出多場大手交易賽事，最終6戰過後京都不死鳥累積10分取得小組首名資格，而北海道札幌岡薩多同柏雷素爾一樣累積8分，但札幌岡薩多在兩軍對賽裡面取得較多作客入球，得以壓倒柏雷素爾取得次名出線資格。

D組出線球隊：湘南比馬、福岡黃蜂

D組同樣由4支日職聯球隊掛帥，但當中包括中下游份子福岡黃蜂、湘南比馬及升班馬磐田山葉，平均實力唔算強之下因此FC東京賽前被視為出線大熱。之不過FC東京在分組賽的表現卻令人失望，6場過後只得1勝累積5分小組包尾；相反湘南比馬及福岡黃蜂就成功突圍而出，湘南比馬更以12分取得首名資格，福岡黃蜂則以10分得次名，雙雙晉身淘汰圈附加賽。

淘汰圈附加賽

8支小組出線球隊將會在淘汰圈附加賽進行兩回合主客制淘汰賽賽，6月4日會先進合首回合賽事，到6月11日則進行次回合。4隊贏家將晉級八強同其餘4隊參加亞冠盃的球隊繼續爭奪聯賽盃。

福岡黃蜂 vs 鹿島鹿角

自2016年後再次在分組賽突圍的福岡黃蜂，要遇上勁旅級的鹿島鹿角，而福岡黃蜂在首回合會先於主場出戰。福岡黃蜂今季在日職聯賽事的表現中規中矩，得、失球數字都係日職聯最低，可見福岡黃蜂的守強攻弱；不過福岡黃蜂並無球員入選日本國家隊及U-23大軍，陣容得以保持完整。

論實力，鹿島鹿角當然比福岡黃蜂好，被視為晉級熱門亦相當合理。鹿島鹿角在分組賽6場射入16球，可見鋒力相當強勁，不過首席射手上田綺世因入選日本大軍而要缺陣，睇來入球重任都要靠晒鈴木優磨。鹿島鹿角歷來合共6次贏得日聯盃成為史上最佳，可見球隊對於應付日聯盃甚有心得，雖然球隊今次陣容並非完整，但面對福岡黃蜂應有力晉級。

北海道札幌岡薩多 vs 廣島三箭

北海道札幌岡薩多在今輪遇上廣島三箭，會先在主場出戰首回合。札幌岡薩多今季在柏杜域的帶領下似乎進入了樽頸位，加上今季有猜拿帖離隊，表現似乎未能更進一步，暫時在日職聯排中游已算不俗。值得一提的係，札幌岡薩多在今屆日聯盃6戰竟然錄得11個失波，而在日職聯16戰亦失26球，球隊後防似乎漏洞甚多，如不改善確實難以晉級。加上球隊今屆的聯賽盃首席射手中島大嘉已隨日本U-23出戰烏茲別克舉行的U-23亞洲盃，前線入球能力也成疑問。

廣島三箭今屆改由德國籍的史基比出任監督，並成功保持球隊向來穩定的風格。球隊在分組賽6戰得13球失5球，成績相當亮麗；而在日職聯戰線亦穩守第7位，似乎球隊在史基比執教下暫時有正面效果。廣島三箭今季一直以穩健見稱，面對後防漏洞不少的北海道札幌岡薩多，似乎出線機會應被秤高。

名古屋鯨魚 vs 京都不死鳥

衛冕冠軍名古屋鯨魚在淘汰圈附加賽遇上京都不死鳥，並會在主場先進合首回合賽事。名古屋鯨魚今屆改由長谷川健太擔任監督，可惜表現不如預期，暫時在日職聯只排第10位，而在日聯盃分組賽亦驚險地以次名晉級。名古屋鯨魚今季暫時防守穩健，但前線火力卻大不如前，乃戰績退步的主因。

今季日職聯升班馬京都不死鳥經過季初一段小陽春後，近期戰績有滑落之勢。京都不死鳥早前曾經在聯賽爆冷擊敗川崎前鋒嚇人一跳，但球隊近11場只入6球，可見單靠彼得烏達卡在前線衝鋒陷陣的套路已被人睇穿。事實上京都不死鳥在分組賽的失球多達11球，加上前線進攻無力，面對銳意衛冕的名古屋鯨魚，要爭取晉級似乎係艱難任務。

大阪櫻花 vs 湘南比馬

上屆亞軍大阪櫻花將要遇上湘南比馬的挑戰，大阪櫻花會先在主場出戰首回合。大阪櫻花今季成績不俗，在日職聯暫時排第5，連同周中的天皇盃賽事亦取得4連勝，似乎球隊並沒有受早前與乾貴士不歡而散的負面新聞影響表現。

至於在日職聯排尾二的湘南比馬，近期的表現亦有大幅進步，在各項賽事近5場取得4勝，可見狀態有反彈跡象。湘南比馬的年青前鋒池田昌生在今季日職聯入波並唔多，但在聯賽盃卻取得4個入球在射手榜排頭位，有佢再加上另一年青射手町野修斗在前線掛帥，活力肯定十足。不過湘南比馬就有後防主力畑大雅隨日本出戰U-23亞洲盃，實力肯定受損，面對今次陣容相對完整的大阪櫻花，應難再創奇蹟。

今周的日聯盃賽事雖然未有本地電視台安排直播，但日職聯官方Youtube頻道將會為部份賽事進行直播，各位球迷記得留意喇！

本周日乙直播時間：

6月4日下午5：00 岡山綠雉 對 金澤薩維根 有線電視602／662

*直播時間以電視台公佈為準

日職聯官方頻道：

歐陽耀沖Vlog第2集：