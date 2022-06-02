信義中學三人籃球場開幕　李琪、惠龍兒承諾參加亞運

基督教香港信義會信義中學室內三人賽籃球場周四（2日）迎來開幕禮，效力甲一東方龍獅射手、兼學校體育老師李琪表示球場自上年8月已經開始籌備，相信對學校備戰學界籃球馬拉松有一定幫助；另外李琪透露自己目前仍有定期跟隨港隊訓練，與好友惠龍兒同樣希望參與來屆亞運。

對於今次決定在學校禮堂興建三人賽籃球場，作為體育老師的李琪解釋由於學校歷史悠久，擔心籃球框鑽上外牆會影響內部結構，加上校內沒有升降機，組裝過程相對繁複，因此在8月份才萌身這個想法。李琪續指三人籃球已列入奧運項目，在世界各地亦十分流行，希望在香港可以多加發展，他透露學校目前使用的籃框來自歐洲，賣點容易搬運及收拾，但同時相當穩固，另外他表示目前正計劃再添置射球機器，以及兩個小型籃框，希望讓更多學生可以練習射球。

雖然FIBA就香港籃總申請重新參加亞洲盃外圍賽一事，暫時未有回覆，另外9月份杭州亞運又因疫情延期，但李琪指自己目前仍一直跟隨港隊練習，承諾會再戰一屆亞運：「港隊練習在晚上為主，加上一個星期練一至兩課，對自己影響不大；我與Duncan（惠龍兒）關係十分親近，大家同樣很想再多打一屆亞運，尤其上屆大家沒有參加，希望可以繼前一屆仁川亞運後再次合作。」

至於獲邀擔任表演嘉賓的港隊中鋒惠龍兒（Duncan），早前曾公開表示渴望參戰杭州亞運，雖然賽事最終宣布延期，但他強調自己再戰亞運的決心仍未有動搖：「我前屆有參與，但2018年身處CBA訓練營，因此未能出席，我承諾這屆亞運一定會參加，尤其是疫情下少了2至3年國際性比賽，此刻每次港隊賽事同樣十分重要，特別是要讓新血接棒。」今季甲一聯賽將於7月19日重啟，效力南華的Duncan則笑言：「希望可以完成整個球季，不單止我，而是全部甲一球員及球迷，皆希望賽事可以順順利利，而球隊目標一樣是冠軍。」