曼聯繼續清倉　連王、桑馬達自由身脫魔

繼保羅普巴於周三（1日）落實6月底離開曼聯後，紅魔隨後再宣布中場連格及老將桑馬達，同樣合約到期喺今個月尾離隊，其中「連王」結束佢22年嘅曼聯歲月嘅生涯，希望佢脫「魔」後獲得重生。

曼聯官方聲明表示，連格將於6月底合約到期離隊，並感謝佢過去20多年於曼聯所創造嘅回憶，祝佢未來嘅職業生涯好運。連格亦喺社交網向球隊及球迷告別，稱依家帶住惆悵心情離開呢個大家庭，永遠珍惜過去22年喺曼聯嘅特別回憶及時刻。

現年29歲嘅連格，於2000年7歲嗰陣便加入曼聯青年隊，直到2011年提升上一隊，不過之後過住「人球」生涯，先後被外借到李斯特城、伯明翰、白禮頓及打比郡，2015年終於重返曼聯，雖然一度成為正選，可惜表現欠穩，逐漸淪為後備。2021年冬窗連格再被外借，去到韋斯咸半季大爆發，16場聯賽入9球，帶領「錘仔幫」取得歐霸入場券，正當佢上季回歸曼聯，諗住大展拳腳之際，竟然不受重用，整季只上陣22場，甚至喺最後一場主場賽事對賓福特，全場坐冷板，冇得在場上同球迷告別，心灰意冷下決定走人，去向未明。

連格一共為曼聯上陣232次，攻入35球，為球隊贏過英足盃、英聯盃、歐霸盃及社區盾。查實曼聯如果上年夏天出售「連王」，至少可收回2000萬鎊轉會費，但佢哋堅持收番連格又唔用，依家放佢走連1蚊都收唔到，白白浪費咗大家一季。至於34歲嘅西班牙老將桑馬達，亦宣布以自由身離隊，8年紅魔生涯亦告終。