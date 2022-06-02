施華德34場連勝！強勢打入法網女單決賽

「一姐」施華德勢如破竹，今晚（2日）在法網女單準決賽以6比2及6比1勇挫俄羅斯球手卡莎姬娜，率先闖入決賽，並將長勝紀錄延至34場。

本周二才踏入21歲的施華德整場比賽佔盡上風，第一發球得勝率達79%，而上網截擊成功率亦達67%，反觀20號種子卡莎姬娜全場有24次大意失誤，其發球威力亦不足，給施華德更多反客為主的機會，結果「一姐」僅花了一小時四分鐘，便直落兩盤勝出，周六決賽將硬撼美國少女歌莉嘉芙或意大利迪華珊的勝方。

作為2020年法網大滿貫得主，今日的施華德更具信心及成熟，她於四強戰後被問到自己的未來盼望及目標時，又爆金句「志氣BITE」，直言「天空就是我的界限！」對於爭奪個人第二項大滿貫胸有成竹，事實上，今年累積5項錦標兼已連續34場勝利的她，已追平了美國名將S威廉絲的長勝場數，如果下仗決賽笑到最後，則能成為V威廉絲後，本世紀首位連贏35場的女子球手，再創身涯里程碑！

法網女單決賽將於香港時間周六晚舉行，NOW 638台周六晚上 8時50分直播。