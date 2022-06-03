C朗後備上陣 葡萄牙逼和西班牙

周五(3日)凌晨歐國聯A2組「雙牙」大戰，因傷休息近1個月嘅葡萄牙球星C朗，近5年以來首次喺國家隊擔任後備，直至62分鐘先至上陣，雖然呢位37歲射手表現一般，但勝在「好腳頭」，最終協助陷入劣勢嘅葡萄牙作客逼和西班牙1比1。

C朗自5月初為曼聯出戰白禮頓之後，一直因傷缺陣，包括錯過英超煞科戰，雖然佢已經傷愈，但葡萄牙主帥費蘭度山度士為安全起見，今仗安排C朗擔任後備，由安達施華、拉菲爾利亞奧、奧達維奧艾美臣組成鋒線，但面對西班牙，明顯陷入劣勢。

西班牙創造多次攻門，並喺25分鐘憑艾華路莫拉達入波打開紀錄，葡萄牙之後積極反擊，但拉菲爾利亞奧錯失2次入球黃金機會。

戰至62分鐘，C朗終於上陣，但佢今仗踢咗28分鐘只有11次觸球，而且冇射門，更用粗野動作侵犯西班牙後衞艾斯派古達。

結果葡萄牙靠另一位後備上陣嘅球員列卡度賀達82分鐘建功，逼和西班牙1比1，兩隊近5次交鋒法定時間都打和。

賽後葡萄牙主帥費蘭度山度士表示，C朗已經唔係年輕球員，需要合理分配體力，所以今仗安排佢做後備，葡萄牙將於6月6日凌晨歐國聯主場對瑞士，C朗屆時或有望恢復正選。