18歲嘉芙闖法網決賽　與世一施華德爭后冠

18歲的美國少女歌莉嘉芙周四（2日）在法國網球公開賽4強，以6：3、6：1勇挫意大利的迪華珊，生涯首闖大滿貫決賽，周六將與世界一姐施華德爭奪后冠。（NOW 638台周六晚上8時50分直播）

歌莉嘉芙是2018年法網女單青少年組冠軍，翌年以15歲之齡打入溫網成人組16強，一夕成名。經過3年歷練，嘉芙被列為紅土大滿貫的18號種子，不失一盤打入4強，對意大利奇兵迪華珊。後者世界排名59位，是今屆僅存的非種子球手，擊球時，常伴隨著嘶吼聲震懾對手。

不過，嘉芙未受影響，首盤4次「破發」，以6：3先拔頭籌。次盤開始前，迪華珊因右大腿傷患要求醫療暫停，其後纏上繃帶作賽，表現明顯下滑，第4局關鍵時刻更出現雙發球失誤。嘉芙把握機會，以6：1再下一城，成為2001年Kim Clijsters後最年輕的法網決賽女將，也是2004年舒拉寶娃後年紀最小的大滿貫后冠爭奪者。

「我現在有點震驚，不知道該如何反應，或者說些什麼。」嘉芙賽後相當激動。想捧起生涯首「貫」，她必須擊敗波蘭球后施華德。後者在準決賽僅花64分鐘，就以6：2、6：1淘汰俄羅斯的莎姬娜，今季錄得34連勝，只差一勝就能追平V威廉絲，寫下本世紀最長連勝紀錄。

「我會當成平常比賽來打。」嘉芙說。「這的確是大滿貫決賽，但現在世界發生很多事，特別是美國，我不認為這值得強調。」她離場前，在攝影機鏡頭寫下「和平、終止槍枝暴力」的字句，為家鄉祈求和平。