外流港帥　臺南市FC將赴泰集訓　郭嘉諾：改善防守

由香港教練郭嘉諾領軍的臺南市FC，周中面對高市台電雖然全失3分，但暫時仍排在聯賽榜首位置。「嘉諾sir」表示球隊在稍作休息後，即將在本月14日前往泰國集訓，並與當地球隊進行兩場友誼賽，為6月底舉行的「亞協盃」作最後備戰。

力爭3連霸的臺南市FC最近表現有所回落，近3戰只得1勝，當中上仗對高市台電更以1比2落敗，聯賽首吞敗仗，不過球隊賽後仍以4勝、1和、1負成績，完成台企甲第一循環賽事，暫時得以繼續排在榜首。主教練郭嘉諾接受訪問時表示，球隊最近接連有重要球員，因確診新冠肺炎或受傷缺陣，導致未能全力應戰。他續指聯賽目前競爭激烈，經過上仗落敗後，相信會推動球隊變得更好：「輸波令我哋需要更加改善防守，減少失誤，因為『亞協盃』賽事同聯賽唔同，防守嘅時間更多，要求都會更高。」

另外為準備6月底在泰國舉行的「亞協盃」J組賽事，「嘉諾sir」透露臺南市FC暫定會提前在本月14日出發前往泰國集訓，並與當地球隊進行兩場友誼賽，重點催谷正在酒店隔離、新加盟幾內亞中場特勞雷（Ismaēl Traoré）的比賽狀態。臺南市FC在今屆「亞協盃」J組，需要與兩支港超聯球隊東方龍獅、理文，爭奪首名出線席位。