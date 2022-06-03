賓施馬麥巴比孭飛　法國開火大鬥丹麥

歐國聯A1組首輪，衞冕嘅法國主場迎戰丹麥。法國老將賓施馬啱啱勇奪歐聯冠軍兼金靴，腳風順到冇朋友，拍住基利安麥巴比必火力全開，遇上同樣嗜攻嘅丹麥，隨時合演入球騷，中位數2.5球大盤咪錯過。（周六凌晨2時45分開賽）

兩國經常喺大賽碰頭，包括年尾世盃決賽周又再同組，認真冤家路窄，因此今屆歐國聯兩循環對壘，絕對係世盃前試探對手虛實嘅最佳場合。法國最旺球員非賓施馬莫屬，佢啱啱幫皇馬第14度登上歐聯寶座，自己亦以15粒榮膺歐聯神射手，表現老而彌堅。

唔好忘記，皇馬決賽擊敗利物浦嘅聖但尼球場，正正係今仗比賽地點，賓施馬已急不及待再踏福地騷哥利，加上佢近日同隊友基利安麥巴比破冰，衞冕首擊必攜手同心破敵。

基斯甸艾歷臣腳風順

另一邊廂，上年歐國盃因心臟病發幾乎喪命嘅丹麥中場基斯甸艾歷臣，已經康復漸入佳境，唔單止季中轉投賓福特表現奇佳，幫助球隊成功護級，自己亦獲得重返國家隊嘅機會，喺3月份兩場國際賽均有士哥，領軍全開3球或以上，可見有佢壓陣，丹麥攻力有增無減。

不過法國弗到漏油，近6仗贏晒兼攻入22粒，單係賓施馬同麥巴比已佔咗14球，呢6仗5次開3球或以上，今仗必定以攻代守實多波入，捧入球大更上算。