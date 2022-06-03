馬古尼大反擊：唔好畀少數人挑撥離間

曼聯中堅哈利馬古尼今季表現備受批評，成為紅魔鬼球迷嘅眼中釘，連帶踢國家隊賽事，都被部份球迷噓爆。呢位英格蘭國腳近日聲稱，自己喺國家隊一向交足功課，並同「三獅兵團」球迷有良好關係，呼籲英軍Fans唔好受少數人挑撥離間，作出針對佢嘅行為。

哈利馬古尼話：「由5年前首次為英格蘭上陣開始，我同球迷度過唔少美好時光，參與多場大戰，但3月為英格蘭對科特迪瓦，有少數球迷噓我，可能係10至20人，企圖挑撥離間我同球迷嘅關係，當時我感到震驚，但唔覺得受傷害或者傷心，只係認為當時隊內有好多年輕球員，看台上亦有好多小朋友，佢哋知道我為英格蘭付出好多，反而遭到呢種對待，難免令人難過。」

不過，哈利馬古尼相信自己同英格蘭球迷嘅關係，唔會受今次事件影響，認為大多數人會繼續支持佢同國家隊。

事實上，哈利馬古尼踢國家隊一向表現唔錯，屬於球隊打入上年歐國盃決賽嘅功臣，英格蘭即將出戰4場歐國聯賽事，包括對匈牙利、德國、意大利，正係馬古尼重新省靚招牌嘅好機會。