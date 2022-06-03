文仙尼重建意軍　「冠軍孖寶」孭重飛

意大利自奪得上年歐國盃冠軍後，表現每況愈下，繼無緣世界盃決賽周之後，上仗「歐美冠軍戰」更慘吞阿根廷3蛋，領隊文仙尼都知衰，認為球隊必須大換血，據悉「冠軍孖寶」辛度東拿利、羅倫素柏歷堅尼將會成為球隊新重心。

有「新派路」之稱嘅辛度東拿利今季表現大躍進，為AC米蘭上陣36場意甲入5球，創個人單季聯賽入球新高，成為A米捧意甲冠軍嘅功臣。

呢位22歲中場嘅傳送及射罰球技術，愈來愈有派路影子，意大利傳媒認為，文仙尼將會用辛度東拿利取代世盃出局罪人佐真奴嘅位置。

至於羅倫素柏歷堅尼以隊長身份率領羅馬捧歐協聯冠軍，呢位進攻中場傳射能力俱佳，今季為羅馬各項賽事上陣41場入14球，同樣係個人單季入球新高。

即將26歲嘅羅倫素柏歷堅尼因為受傷，無緣參加上年歐國盃，成為球員生涯一大遺憾，正因為咁，佢比冠軍隊成員更有爭勝饑渴感，正好彌補現時意軍鬥心不足嘅問題。

加上意大利鋒線力量弱，羅倫素柏歷堅尼擅於後上射門，亦可以提升球隊攻力，值得令人期待。意大利將於周日(5日)凌晨歐國聯主場對德國，「冠軍孖寶」有望擔正。