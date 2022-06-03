匈牙利天才大爆發　英超三豪門搶人

英格蘭將於周日(5日)凌晨歐國聯作客同組最弱嘅匈牙利，但想贏波並非易事，因為匈牙利近年進步神速，有唔少猛將冒起，最受注目一定係效力RB萊比錫嘅進攻中場蘇保斯拉爾，呢位21歲天才球員今季表現大爆發，成為阿仙奴、曼聯、利物浦爭奪目標，「小蘇」今仗面對英格蘭，正好趁機證明自己實力不亞於英超球星。

蘇保斯拉爾4年前加盟薩爾斯堡，其後轉投同屬「紅牛系」嘅RB萊比錫，佢今季演出大熟大勇，為呢支德甲球隊各項賽事上陣45場入10球。

此外，蘇保斯拉爾已經為匈牙利國家隊披甲20次，並有入5球進帳，包括2020年11月歐國盃外圍賽附加賽，佢補時入波協助匈牙利絕殺冰島，打入決賽周。

其實阿仙奴2年前已經睇中蘇保斯拉爾，但遲遲未肯出手，上年10月亦傳出曼聯、利物浦有意加入爭奪，令佢身價水漲船高。

根據足球統計機構《CIES Football Observatory》估計，「小蘇」身價達到5,030萬鎊，如果佢可以喺6月4場歐國聯交出好表現，身價勢必進一步增加，成為今夏轉會市場炙手可熱人物。