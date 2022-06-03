比利時鬥志成疑　荷蘭讓球客勝頂得住

周六（4日）凌晨歐國聯焦點賽事，A4組比利時主場迎戰荷蘭。比利時雖然曾經長時間做「世一」，不過對戰強隊嘅成績始終差啲，與前線冇可靠數胡人物有莫大關係；荷蘭主帥尹戈爾上任後愈戰愈勇，喺佢執教下9仗取得6勝3和不敗戰績，今場受讓梗係揀讓球客勝。（周六凌晨2時45分開賽）

現年70歲嘅尹戈爾舊年第3度成為荷蘭領隊後，球隊成績愈來愈好，而且成功換班，最重要係荷蘭後防線人才濟濟，兩名中堅華基爾雲迪積克及迪維積非常穩定，仲有馬菲斯迪歷特、戴利白蘭特、尼敦阿基等，中前場有阿積士班底，配合巴塞隆拿雙星法蘭基迪莊及迪比，三線非常平均。

「風車國」喺尹戈爾上任後，取得6勝3和，尤其佢早前宣布自己患上前列腺癌，但仍然堅持帶隊踢埋世盃先至退休，一眾球員為咗呢位名帥必定更加搏命，相信不論歐國聯抑或世盃賽事，荷蘭戰意都毋庸置疑。

無冕一哥遇強即屈

馬天尼斯自2016年接掌比利時兵符後，協助「歐洲紅魔」確立一線地位，更曾經一段長時間成為「世一」。不過比利時一直只係「無冕一哥」，與大賽冠軍始終有一段距離，面對真正強隊嘅成績只係一般，上屆歐國聯雖然殺入4強，但之後接連輸畀法國同意大利，令人失望。

比利時曾經刮起嘅青春風暴，但如今不少球員包括夏薩特、奇雲迪布尼及梅頓斯等已經年過30，「魔獸」盧卡古亦已經29歲，今屆世盃或是「黃金一代」最後機會。比利時最大問題係冇一位可靠前鋒，今場對住後防力量超強嘅荷蘭難佔甜頭，加上早前奇雲迪布尼公開表示嫌棄歐國聯，協助皇馬取得歐聯冠軍嘅門將泰拔高圖爾斯更加已經退隊，比利時戰意成疑之下，點讓得起荷蘭，一於要讓球客勝。