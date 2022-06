港隊新生代！余在言淺談專業之領悟與反思

年輕小將要發展成一位大熟大勇的球員,天份和專業性兩者之間缺一不可。在世界球壇之中,因欠缺專業而斷送前程,白費天份的球員例子比比皆是。今集專訪主角、效力標準流浪的余在言(Jesse),淺談他對職業球員專業性的看法,以及他人對自身的期望。 圖/文:黃雋謙

20歲的Jesse,12歲開始在香港巴塞足球學校學法,曾跟隨過朱志光、朱兆基等現役教練。14歲後,他轉到車路士足球學校(香港),並隨隊贏盡各個年齡層的青年賽事。「細個冇諗過會喺香港踢職業,當初諗住只係一個興趣,跟住就過外國讀書,喺嗰度踢埋波。」他說。

直至中學畢業後,他赴加拿大升學一年,但因為水土不服,加上校園生活分心,他在大學校隊的發展並不如意,遂下定決心回流,轉讀香港大學:「一來想靠近多啲家人;二來喺嗰邊少踢,好掛住細個成日有得比賽,因為我一直都係好有爭勝心嘅人,想『Be the best I can be and be better than everyone else』(成為最好的自己;成為比所有人更優秀的人)。」

在這裏先描述一下Jesse的背景,雖然成長於香港家庭,但他自小於國際學校讀書。英皇佐治五世學校畢業的他不太會讀寫中文,說話時中英夾雜,言談間亦流露着他那「鬼仔」的性格:「始終喺國際學校畢業,文化點都有啲唔同,有時同隊友相處我會靜啲,因為我唔知道應該點樣交際,不過喺足球生涯入面都識咗好多朋友。」

由明日之星化身為天皇巨星抑或褪色金童,往往只是一線之差,而作為職業球員的專業性,在當中發揮關鍵作用。上季在愉園出道,全季卻未得到太多表現機會,假如「快活谷」是他足球員生涯的起點,那麼他的起步則一點都不順利:「自己其實都好矛盾,因為都盡晒力,但付出咗嘅嘢好似冇得到回報。」他接着說,這一年的經歷反而讓他認清足球員的真實一面,而保持專業態度才能成就自己成為勝利的一位:「以前踢U隊基本上場場有得踢,而上年就畀我體會到,一個職業球員係可以遇到呢一種困境,你可能有時要爭位踢,甚至冇得踢,而球會亦都唔係奉旨規劃你嘅將來。」

今季季前在盧兆崎的介紹下,Jesse與楊迪麟、陳潤潼等前愉園球員到流浪試腳:「嗰陣時已掉低晒愉園發生過嘅事,好專注咁推動自己進步。」幸得總監李輝立和教練團賞識,他獲得流浪的收留,在港超腰斬之前獲得9次落場機會。「因為我當咗今年先係第一年喺港超踢波,所以其實好緊張,亦都知道盧均宜、林嘉緯嗰班老大哥對我哋有期望,令我有一份動力去展示畀佢哋睇,我係可以踢到。」他說。

不諳人情世故往往是年輕人的通病,面對抉擇和誘惑時難免作出莽撞的行為,傷害別人亦傷害自己。傳聞Jesse在球季停擺期間,因私下和其他球隊接觸或紀律問題,與會方的關係一度緊張。事過境遷,現時專注為香港隊效命的他,被問及事件時亦希望向會方告白:「自己喺球圈都新,好多待人處事都唔係好識處理,但現時好開心可以為流浪效力,如果下季可以繼續踢港超,希望可以有一個完整嘅球季。」年輕球員經歷過錯在所難免,但最重要是能夠從中汲取教訓作出改善,成為他想要成為的專業足球員。

【余在言Profile】

出生日期:2001年10月8日(20歲)

位置:進攻中場、翼鋒

現效力球隊:標準流浪 球衣號碼:14號

曾效力球隊:車路士足球學校(香港)青年軍、愉園

今季上陣:9場

余在言自幼是香港各級青年隊的成員,去年亦曾代表港隊出戰「U23亞洲盃」外圍賽,可惜最終以兩戰兩敗成績出局。不過最令他耿耿於懷的並非是球賽結果,而是他覺得辜負了支持者的冀望:「去邊度都唔止背負自己嘅身份,而係代表緊香港呢700萬人,雖然呢700萬人唔係人人識你,但係着得呢件波衫,就係背負香港人嘅身份,捍衞緊一啲嘢。」

Jesse今年更進一步躋身「大港腳」行列,入選25人大軍名單出戰「亞洲盃」外圍賽。對於自己拾級而上的際遇,他坦言一切「嚟得太快」:「梗係開心,但驚消化唔切,始終啱啱先開始踢,唔想人哋嘅期望為自己帶來壓力。」Jesse謂假如屆時獲派上陣,期望在場上釋放,踢出自己的足球。面對外間對這名新晉港腳質疑的聲音,Jesse決定以冷靜面對:「揀唔揀我唔係我嘅決定,但我入得嚟就會畀盡自己嘅能力,希望會多啲人支持。」