法國衞冕首戰即輸波　麥巴比華拉尼受傷

周六(4日)凌晨歐國聯A1組爆出冷門，上屆冠軍法國主場出擊對丹麥，雖然由賓施馬入波先開紀錄，但隨後形勢出現大逆轉，丹麥再表演「童話式」劇情，靠後備奇兵連入2球反勝2比1，爆出5.2倍客勝。法國唔止衞冕第一擊就輸波，仲有射手基安利麥巴比、中堅華拉尼受傷，真係賠了夫人又折兵。

法國今場由賓施馬及基安利麥巴比組成豪華鋒線，但擦唔出火花，麥巴比踢完上半場就被換走，據悉呢位「新世代球王」膝部受傷，嚟緊3場歐國聯未知能否再上陣。

不過，麥巴比離場之後，法國反而成功打開紀錄，入替麥巴比嘅尼干古喺51分鐘後腳傳畀賓施馬射入，呢位34歲老將近5次為法國上陣，都取得入球，追平自己喺2013年11月至2014年6月創下嘅法國國家隊球員最長連續入波紀錄，但係法國中堅華拉尼喺61分鐘傷出，為輸波埋下伏線。

丹麥領隊賀文特作出3個換人調動，成效非常顯著，包括派出身高1米93嘅前鋒哥尼利斯上陣搏殺，呢位效力土耳其球隊特拉布宗嘅29歲射手不負所托，先係68分鐘入波為球隊扳平，踢到88分鐘再建一功，個人梅開二度，成為「童話主角」。

法國原本有機會攞到1分，但係尼高路簡迪遠射中柱彈出，注定史上首次主場不敵丹麥，法國下仗歐國聯將會作客克羅地亞。