法國一場敗仗　預演世界盃災難結局？

法國喺歐國聯大熱倒灶，主場不敵丹麥，連帶爭取衞冕世界盃，都出現凶兆？因為法國對上1次輸畀丹麥，就係2002年世界盃決賽周，當年身負衞冕重任嘅法國，亦因為該場敗仗，導致分組賽出局。

無獨有偶，法國今年又係以衞冕身份，準備出戰世界盃，並且都係同丹麥同組，呢個時候輸畀「宿敵」，難免令人擔心法國會重演20年前悲劇。

法國主場表現一向好穩陣，對上1次主場落敗，已經係2016年7月歐國盃決賽不敵葡萄牙，加上之前從未試過主場輸畀丹麥，尤其今場仲要先開紀錄，但最後被對手絕殺，7連勝走勢告終，難怪網民認為係「世界盃凶兆」再現。

事實上，過去5支世界盃衞冕球隊有4支分組賽出局，包括2002年嘅法國，領隊甘迪斯今次真係要打醒十二分精神。

近5支世界盃衞冕球隊成績

1998年冠軍法國 2002年分組賽出局

2002年冠軍巴西 2006年8強出局

2006年冠軍意大利 2010年分組賽出局

2010年冠軍西班牙 2014年分組賽出局

2014年冠軍德國 2018年分組賽出局