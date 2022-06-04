施華列夫坐輪椅離場　拿度闖決賽：「我寧願要一對健康雙腳」

「泥地王」拿度爭取個人第14個法網冠軍再近一步，周五與德國施華列夫上演激戰逾3小時，然而施華列夫錯過了幾次領先的機會，並在次盤打到刁時局足踝嚴重扭傷，最終要座輪椅離場；拿度在對方退賽下生涯第14次於羅蘭加洛斯闖入男單決賽，距離再創網壇歷史的「22貫」僅一步之遙。

準決賽當日正是拿度36歲的生日，這位西班牙球星與施華列夫的對決成為焦點，雙方初段打得精彩，世界「3哥」於首盤曾一度領先4比2，然而比賽至第2盤打到刁時局卻發生意外，施華列夫擊球時發生意外，慘叫一聲倒地並抱着右足踝，表情痛苦，比賽即時暫停，拿度也走到施華列夫慰了解傷情，而從其後的比賽圖片可見施華列夫擊球時右足踝扭曲至接近90度，相當嚴重，工作人員試圖扶他離場治理，但施華列夫右腳難以踏地，最終要坐輪椅離場，而隨後他撐着枴仗再次進場與球迷道別，兩眼通紅並宣布退賽，全程拿度一直在他旁邊陪伴着，並最後送上擁抱，祝福施華列夫早日康復。

在生日天獲得決賽席位作為賀禮，拿度對再次躋身決賽感到高興但不興奮，更對施華列夫的傷退感到遺憾：「坦白說，對他來說實在很失望，他在今個比賽表現令人難以置信，我完全感到他對爭逐大滿貫的渴望，可惜遇上不幸，我肯定他將來一定可以贏得大滿貫，更是不只一次，但目前最重要是傷勢復原。」

遇上今天的情況，拿度坦言悲喜交雜:「今次這個情況真是很難形容心情，當然我的夢想一直都是躋身更多的法網決賽，同時看到他哭着重踏球場的一刻，心情很難過。作為一個人，看到你的同袍這樣離場，相當遺憾。」這場比賽拿度賽至7比6()、6比6時已腰斬。

眾所周知拿度也是「周身傷」，甚至是打止痛針上陣，有傳媒賽後再問這位西班牙球星有關傷患問題時，拿度坦言可以選擇的話，他寧願放棄法網冠軍，想擁有一對健康的腳:「我寧願輸掉今屆法網，也希望有一對健康的雙腳，讓自己生活中更加快樂；勝利固然是美好，讓你在那一刻感到興奮，可是生活總要繼續，這是最重要，我的未來還是漫漫長路，我想與朋友一起做其他事，現在一切都未知。」

今年已在澳網奪冠的拿度，若周日在決賽能順利奪冠，不但再破歷史贏得14個法網及累計22貫，這也他首次同年連贏兩個大滿貫，並有機會成為自1972年以來最年長的大滿貫得主。