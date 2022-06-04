比利時慘敗　盧卡古受傷

周六(4日)凌晨歐國聯A4組重頭戲出現懸殊賽果，世界排名第2位嘅比利時主場以1比4慘敗於荷蘭腳下，遭遇近14年最大主場敗仗，比利時射手盧卡古踢咗27分鐘就受傷，退下火線，未知能否出戰下仗對波蘭。

兩軍球星如雲，實力旗鼓相當，之前6次交鋒，比利時取得2勝4和，但係盧卡古傷出，明顯打亂比利時領隊馬天尼斯嘅部署，荷蘭乘虛而入，喺40分鐘由貝雲積遠射入網，打開紀錄。

換邊之後，荷蘭繼續強攻，迪比梅開二度，杜費斯亦建一功，一度領先4球。迪比為荷蘭上陣78場入41球，升上國家隊歷史射手榜第3位，僅次於入50球嘅尹佩斯，入42球嘅亨特拉爾，迪比只係28歲，要超越2位前輩，並唔困難。

比利時踢到補時，先至靠後備上陣嘅巴舒亞伊近門射入破蛋，賽後馬天尼斯批評賽程太頻密，聯賽剛結束不久，球員又要踢歐國聯，自然容易受傷。

盧卡古日前操練時已經有輕傷，今仗傷上加傷，但唔算嚴重，至於佢幾時可以上陣，或者會唔會提早離隊，仲要視乎情況而定。