魯特為挪威創歷史　闖法網決賽挑戰校長拿度

今屆法網男單決賽將上演「師徒對決」，23歲的挪威球手魯特繼續其神奇之旅，周六在另一場準決賽先輸一盤的情況下，以3比6、6比4、6比2、6比2力挫克羅地亞的施力，成為史上首位躋身大滿貫的挪威球手，並於周日面對自己偶像兼校長拿度爭逐王座。

魯特於2018年9月加入馬略卡拿度學院，他坦言能夠躋身決賽相當激動，並表示在網球成長路上一直以拿度作為學習對象，「我正努力控制住（激動情緒），因為我年青時是一個愛哭嬰孩，我常常喊，而且好幾年的方向都很負面。我看着拿度成長，他沒有投訴，在場上是完美的模範，他永不言棄、絕無投訴，所以他是我生命中的偶像。」

值得一提的是魯特目前在ATP巡迴賽的泥地賽上已錄得66勝、7個錦標、8次決賽(包括法網)，絕對是拿度學院的「優才生」，這位賽事8號種子將會生涯首次對戰「校長」:「實在奇妙，他是我對戰Big３的最後一個，也是暫時生涯中對戰世界排名最高的球員，我很期待跟他在大滿貫決賽相遇，這是個特別時刻，他出戰過很多決賽，但可能與自己學生在大賽對戰就是這一次，希望可以帶來樂趣。」

不過，這場準決賽期間有段小插曲，有位身穿印上「我們僅有1028日」白色T恤的女示威者，走入球場網前，並用索帶連結住球網與頸部，因此兩位球員需要離場，讓在場保安處理這名示威者，最終要動用幾位保安員將女示威者抬走。