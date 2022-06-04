蘭歷克「脫魔」首仗　奧地利爆冷大炒克羅地亞

德國名帥蘭歷克今季擔任曼聯看守領隊時期，因為成績差劣，只能黯然離開，轉為執教奧地利國家隊，估唔到佢首次領軍出擊，就取得大勝，協助奧地利喺周六(4日)凌晨歐國聯A1組作客以3比0大勝克羅地亞，成為另一個「脫魔」重生嘅例子。

克羅地亞中場靈魂莫迪歷早前為皇馬捧歐聯冠軍，由於佢已經36歲，為免太勞累，今仗先擔任後備，結果令奧地利有機可乘，41分鐘由阿拿奧杜域入波打紀錄。

基哥列舒治、沙比薩分別喺54及57分鐘迅速各建一功，領先至3比0。克羅地亞主帥達歷先至如夢初醒，派莫迪歷上陣，但已經無法扭轉敗局。

奧地利今仗即使作客，都有13次射門，僅比克羅地亞少1次，踢法非常進取，網民都好奇怪點解蘭歷克執教曼聯，無法帶領球隊踢出呢種氣勢，得出結論係曼聯成績差，最大原因係球員出現問題，並非蘭歷克嘅錯。

事實上，2位前曼聯領隊莫耶斯、摩連奴「脫魔」之後，近年都有唔錯發展，莫耶斯協助韋斯咸打入今屆歐霸盃4強，「寸王」更加率領羅馬捧歐協聯冠軍，蘭歷克可能又成為另一單「千古奇冤」。