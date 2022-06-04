歐國聯意大利德國「細」不兩立

歐國聯A3組大戰，意大利主場對德國，意大利無緣世盃決賽周後，領隊文仙尼着手重建球隊，預料會盡量試用新兵，爭勝只屬其次，加上雙方近4次對賽法定時間有3次打和，3場和波總入球都係2球或以下，可博中位數2.5球嘅入球細。（周日凌晨2時45分開賽）

意大利上年夏天奪得歐國盃冠軍後，球員爭勝鬥心大不如前，導致喺大好形勢下痛失世界盃決賽周入場券，上仗「歐美冠軍戰」更吞阿根廷3蛋，反擊乏力。「藍衫軍」主帥文仙尼應會趁歐國聯試陣，希望為球隊注入新血重拾活力。

加上3位進攻主力恩莫比尼、杜文尼高貝拉迪、費達歷高基艾沙因傷落選，鋒線被迫大執位，難免影響默契，令原本已欠佳嘅入球能力再受削弱。

德國對賽冇優勢

德國整體實力比較強，但基於踢法格食格，以往面對意大利並冇明顯優勢，近4次碰頭3次和波，最近一次對壘更加悶和0比0。事實上，德國首要工作係備戰世界盃決賽周，踢歐國聯未必搏盡，預料今場會陷入拉鋸局面，入球唔會多。

直播表

周六5:00pm 日乙 岡山綠雉Vs金澤薩維根

有線662、602台

周日3:00am 西乙 拉斯彭馬斯Vs特內里費

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