天意！巴利2場最偉大之戰都同烏克蘭有關

威爾斯同烏克蘭將於周一(6日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區附加賽決賽交鋒，爭奪1張決賽周入場券。2018年歐聯決賽，威爾斯王牌加里夫巴利喺烏克蘭首都基輔，個人梅開二度，協助皇馬以3比1擊敗利物浦，係佢球員生涯最偉大時刻，如果今仗可以協助威爾斯出線，將成為人生第2個高峰，無獨有偶都係同烏克蘭有關，莫非天意注定巴利又可以重演好戲做英雄？

威爾斯史上只曾於1958年打入世界盃決賽周，球隊能否相隔64年再出戰呢項大賽，備受關注，加里夫巴利無疑係球隊成敗最大關鍵，同時係佢球員生涯「生死時刻」。

由於巴利已約滿離開皇馬，早前傳出如果威爾斯出局，呢位即將33歲嘅翼鋒好可能選擇掛靴，若然球隊出線，佢就會搵新球會落腳，保持狀態迎接世界盃決賽周，最大機會加盟英冠球隊卡迪夫城。

今場生死戰就係安排喺卡迪夫城主場舉行，該城市亦係巴利出生地，所以今場波對佢有特別意義。

另外，如果威爾斯出線，足總可以獲得1,000萬鎊收益，對於發展當地足球有重要作用，巴利無論為自己榮譽，或者為威爾斯足球未來發展，都要盡地一煲。