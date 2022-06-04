費達拿大細威缺席溫網　拿度榜上有名隨時唔玩

法網於本周日結束，隨即而來的焦點就落在6月底禁止俄羅斯及白羅斯球員參加的溫布頓錦標賽，昔日的大牌名將包括「草地王」費達拿及威廉絲姊妹均告缺席，而賽會周五公布參賽名單，上月曾表示「未有100%肯定」的日本球星大坂直美及已躋身法網男單決賽的拿度均榜上有名，但拿度最終會否亮相則有待確定。

溫網賽會公布參賽名單，早前曾在社交平台表示會在溫網復出的「細威」S威廉絲與姐姐V威廉絲肯定缺席並無報名，而「細威」自去年溫網首圈傷出後，一直未有參加過任何比賽，「大威」最近一次在WTA250賽事亮相，已是去年8月在芝加哥；這是自97年起首次兩姊妹同時缺席（除了2020年因疫情取消）。至於因禁賽而涉及的俄羅斯及白羅斯的女將則有12人缺席。

早前曾表示溫網不計排名分數要作考慮的大坂直美，則在報名名單上，她早前曾表示:「我的心態已經準備，都想爭取更多草地場的經驗，但出戰溫網卻沒有排名分就好似表演賽。」

此外，有消息指剛滿36歲的西班牙天王拿度雖然在參賽名單之上，但則可能會加入缺席行列，外媒指「拿度將於法網後休息一段時間，同時也會唔玩溫布頓」，其實拿度早前接受訪問時也曾表示禁止俄羅斯及白羅斯球員參賽是不公平。

至於德國的施華列夫剛在法網扭傷，能否趕及本月底復原都是一個疑問，8屆溫網盟主費達拿的經理人早前都透露這位瑞士天王期望2023年才能在他最愛的溫網上亮相。隨着多位大牌球星缺席，世界「一哥」祖高域將很有機會在溫網成功衞冕。

這項草地大滿貫由於俄烏戰爭關係禁止俄羅斯及白羅斯球員參賽，反而引起國際網壇話題，更被ATP及WTA兩大組織以對所有網球員不公平為理，將今屆賽事取消排名積分，此舉再令球員參賽要多一個考慮。今屆溫網在6月27日展開。