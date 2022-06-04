羅拔佬可以贖回合約　離開拜仁

波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基早已高調宣布離開拜仁慕尼黑，雖然拜仁未有任何回應，但唔代表「羅拔佬」冇佢符。德國傳媒報道，「羅拔佬」可以引用國際足協條例，用2400萬歐元贖回合約，然後自由身離隊。

原來國際足協有一項條例規定，球員喺28歲前簽嘅合約，都可以喺3年後用錢贖回，呢項條款又稱為「韋伯斯特條款」，喺2006年，韋伯斯特（Andy Webster）就係利用呢個方法向赫斯贖回自己合約，然後轉投韋根。

根據呢項條款，「羅拔佬」只須用錢贖回拜仁餘下一年合約，就可以回復自由身，佢喺拜仁年薪係2400萬歐元，報道指佢只要賠番呢筆錢畀拜仁，就可離隊。

再睇之前報道，拜仁定出「羅拔佬」轉會費意向價係4000萬歐元，比佢一年人工仲要高，至於願意接收「羅拔佬」嘅巴塞隆拿，就還價3200萬歐元。換句話講，拜仁極可能留唔住「羅拔佬」，最壞情況係收番2400萬歐元賠償，然後被迫放人，但如果佢哋願意同巴塞傾轉會，仲有機會收番超過3000萬歐元，事情發展如何，要睇拜仁點處理。