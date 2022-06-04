香港隊　完成印度首操　余煒廉：同新隊友磨合冇問題

即將於印度出戰「亞洲盃」外圍賽的香港足球代表隊，大軍周六（4日）已經飛抵比賽城市加爾各答，球隊在下榻酒店稍作休整後，隨即進行在當地的首課操練。守將余煒廉承認旅途過後自己略感疲累，但認為自己狀態已操至7、8成，同時亦分享到與幾位港隊新兵的磨合情況。

上周三（1日）與馬來西亞國家隊完成熱身賽之後，港隊出發前往亞盃外比賽城市加爾各答，期間雖然遇上航班延誤，但大軍最終仍順利抵達目的地。上場熱身賽有份出戰的「煒廉」，直言經歷舟車勞頓後，自己感覺有點「攰」，但相信「亞盃外」賽前最後幾日的訓練，能改善上仗比賽的不足之處，並進一步催谷狀態。今次港隊大軍有多位新面孔隨隊，「煒廉」認為與他們合作不成問題：「雖然比較多新面孔，但整體同佢哋磨合上都冇問題，練完波大家都會一齊檢討，研究點樣做可以幫到球隊多啲。」

首課操練主要以戰術練習為主，安永佳就認為訓練效果不俗，有助球隊準備對阿富汗的「亞盃外」首戰：「主教練為下場比賽已制定好作戰計劃，我哋好早就為呢個計劃去努力，大家都開始知道，到時落到場面對阿富汗要點樣做。」此外，這位早前隨傑志出戰「亞冠盃」的港隊前鋒，亦不忘分享自己對今次「亞盃外」比賽用球的看法：「個波同之前踢『亞冠盃』嗰個好似，對前鋒係有利，因為射門嘅時候個波會好飄，但對後衞同門將嚟講會比較困難。」