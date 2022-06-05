英格蘭歐國聯出師不利　60年來首負匈牙利

英格蘭喺歐國聯A3組首仗落筆打三更，周日(5日)凌晨作客0比1不敵匈牙利，後備上陣嘅列斯占士落場4分鐘即送12碼成為輸波罪人。「三獅兵團」60年來首次輸畀匈牙利，領隊修夫基賽後承認表現差勁唔值得贏波，而英格蘭第1輪後已排榜尾，隨時有降班危機。

英格蘭今場有哈利卡尼掛帥，查洛保雲處子戰即任正選，不過面對匈牙利嘅穩守突擊戰術，製造嘅埋門威脅明顯唔及主隊。踢到66分鐘，後備上陣唔夠4分鐘嘅列斯占士禁區內撞跌對手輸12碼，蘇保斯拉爾操刀命中，英格蘭之後急起直追但無功而還，最終以0比1輸波。

英格蘭對上一次輸畀匈牙利已經係1962年5月，近60年雙方交鋒15次，英格蘭都未嘗一敗，今仗輸波亦係英格蘭自2020年11月後首場敗仗，修夫基賽後表示：「我哋要接受賽果，英格蘭今場表現唔值得贏波，禁區之內唔夠果斷，但我認為輸波係出於一次嚴苛嘅判決，今仗和波會係更合理戰果。」

匈牙利被視為A3組入面實力最弱一隊，同組另外2大勁旅意大利同德國，同日喺另一仗踢成1比1平手，令輸波嘅英格蘭排喺榜尾，賽例規定每組包尾球隊要「降班」，英格蘭輸波後將面臨護級戰，佢哋周三(8日)凌晨會作客德國，周日(12日)凌晨就返主場迎戰意大利。