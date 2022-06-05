JSR學員獲「全尼」贈3句改變人生的說話

香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃（JSR）學員又再獲「高人」指點！繼早前課堂得到Keyman馬啟仁、「牛丸」陳婉婷等「星級導師」指導後，今次課堂更加搵嚟人氣高企嘅資深足球評述員、有「全尼」稱號嘅全能演出者強尼擔任導師，並以自身喺入行前嘅9年做地盤工程經歷，再加上3句有機會改變生命嘅說話，寄語學員要開放自己尋找屬於自己嘅機會！

喺課堂上，強尼率先就與學生互動對談，講到自己由讀建築工程出身，投身建築界後轉做球彩，然後離開有線體育，再做主持拍劇嘅心路歷程。當中雖然做咗9年地盤工程，但係佢發現自己最利嗰把刀都係喺幕前，知道自己做主持叻過起樓，所以先鼓起最大勇氣跳出工程界嘅「舒適圈」，做自己鍾意做嘅事。

期後強尼又向學員分享自己20幾歲時候聽到嘅三句說話，用嚟嘗試啓發學生嘅人生導向：「首先就係我讀建築工程系教授第一堂話『讀書讀三年嘅啫，將來唔鍾意千祈唔好繼續做』、做工程地盤嘅上級『事從來都唔難處理，難處理嘅係人』、同張國強討論關於前途嘅諗法『唔好當人講嘅嘢係100%真先得㗎』」強尼希望用呢三句話嚟寄語學員要開放自己尋找機會、用適當嘅語言與唔同嘅人溝通、同埋學會聽懂別人說話嘅深層意味。

除咗邀請到強尼分享之外，當日課程仲請到香港浸會大學傳理學院新聞系副系主任趙麗如與學員講吓傳媒同法律概論；東方龍獅巿務總監張銘漢同學生們喺馬場波地視察場地，為嚟緊籌辦3打3籃球盃賽作事先準備。另外，主任導師郭子龍亦喺馬場波地教授利用影像講故事技巧，並即場實習以實踐所學。