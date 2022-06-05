爵士輸在雙星不和 有你冇我

NBA總決賽進行得如火如荼，在季後賽前被視為總冠軍的熱門之一、西岸5號種子爵士， 卻早早以總比數2比4不敵獨行俠，近4年第3次首輪止步。陣中兩大超級球星米切爾、高拔的不和問題，再度浮上水面，來季很大機會面臨拆夥，究竟爵士最終會否二選其一，相信會成為今夏轉會市場一大熱話。

在2017年選秀大會，後衞米切爾以首輪第13順位被爵士選中，該季隨即頂替離隊加盟塞爾特人的哥頓希活，成為進攻重心，賽季平均得到20.5分、3.7籃板及3.7次助攻及入選最佳新秀陣容一隊，生涯首季已令人留下印象。前年季後賽他撐起球隊，首輪對金塊第一場轟下57分、9籃板及7助攻的恐怖數據，第四場再砍下51分、4籃板、7助攻，很快便成為爵士球迷的新竉兒。

近4年季後賽3次一輪遊

提到爵士隊，當然不得不提主力高拔，這名高大中鋒2013年參加NBA選秀前，曾被球評報告大讚擁有無與倫比的高度及臂展，可以有效保護籃框兼進行封阻，最終在首輪第27順位被金塊選中，並交易到爵士。雖然首季未有太多上陣機會，但翌季他終於嶄露頭角，賽季平均取得8.4分、9.5籃板，外加2.3次封阻，至今連續六季入選最佳防守一陣，並3次成為NBA年度最佳防守球員，防守能力不容置疑。

爵士過去4季常規賽取得195勝，勝率高達63.3%，排在聯盟第二，僅次於公鹿。不過踏入季後賽成績卻未如理想，29仗季後賽中17次落敗，勝率大幅下跌至41.4%，近4年3次首輪止步，當中兩大超級球星米切爾、高拔絕對需要付出一定責任。米切爾身為陣中第一得分點，以及出手次數最多球員，但近3年季後賽場均得分，卻由36分跌至26分，三分命中率亦從54%下滑至21%，其中今年對獨行俠的第六戰時，三分球更加7射0中。

常規賽輸波點起火頭

此外，米切爾的防守能力亦受到批評，對手在今年季後賽面對他的防守時，命中率高達56%，場均正負值更低至-6.5，難怪高拔早前在常規賽不敵太陽賽後，也暗批米切爾，這亦成為雙方關係不和的導火線：「其他球隊對於每仗比賽皆很認真，像布克這樣的攻擊好手，也會在防守上用力；你看得出他們會以自己的防守表現為傲，並透過努力成就球隊贏波文化一部分。」

至於中鋒高拔在2020年以五年2.05億美元與球隊提前續約，成為聯盟最高薪的中鋒，不過生涯平均僅取得12.4分的數據，卻很難讓人信服。在今季六場季後賽中，高拔場均出手僅5.5次，第一仗對獨行俠時更只有1次出手機會，加上他欠缺自主得分能力，在與米切爾關係破裂後，球權可謂更加少，進攻威脅大大降低。

米切爾與高拔分別與爵士簽約到2024/25球季，兩人目前在轉會市場受到不少球隊關注，但外界相信爵士經過衡量球員潛力及對球隊的重要性，會傾向留下得分能力更強的米切爾，並以他為重建重心。

高拔、奧尼爾隔空對罵

早前在一個NBA節目中，「巨無霸」奧尼爾曾經被拍檔質疑，如果巔峰時期的他被高拔防守，可能每場只取到12分。聽完這番言論後，奧尼爾當時直接作出回應：「12分？應該是前3分鐘吧。

如果有人一對一防守我，這很不尊重我的，這會激怒我，我會把那瘦小的屁股擠到籃框下，接着架起手肘讓他害怕，然後當着他的面灌籃。」奧尼爾續指高拔是一名出色的防守球員，但在進攻難以產生太多貢獻，因為他沒有低位單打能力，只能透過高吊球、空中接力取分，建議爵士應該和這名法國中鋒分道揚鑣。而這隨即引來高拔反擊，更表示自己會徹底鎖死奧尼爾。

米切爾兒時夢想做棒球員

至於米切爾原來有另一志願，「我有自己的想法，那就是我想要進入職棒大聯盟（MLB），當時我最喜歡的運動是棒球，籃球只能排在第二。」由於父親曾在MLB效力波士頓太空人隊，米切爾從小便會到處去看比賽，並成為他兒時最愛的運動，而米切爾亦在棒球上展現天賦，屬於一名出色的棒球投手及游擊手。

不過高中時，他在打棒球時不慎傷到手腕，錯過了整季比賽，隨後令他不得不改變計劃，全心投入到籃球中。