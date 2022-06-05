女足聯賽盃　車仔3比1贏沙田入決賽在望

周六(4日)「賽馬會女子足球聯賽─聯賽盃」上演多場甲組及乙組賽事，其中身處甲組(B組)的車路士足球學校(香港)，以3比1擊敗沙田，下場對愉園只要保持不敗，便可躋身本月18日(六)上演的決賽。

沙田對車路士足球學校(香港)一仗，周六(4日)晚上時假曾大屋上演。上半場20分鐘，車路士的梁匡蕎引球殺入禁區遭對方球員侵犯，球證直指12碼，王淑芬操刀射入先開紀錄。兩分鐘後，梁匡蕎接應隊友傳球，球不着地第一時間射入，將比數改寫成2比0。

換邊之後，沙田一度掌控比賽形勢，車路士成功保持不失。戰至62分鐘，車路士隊長宋麗雯於沙田的禁區內命射得手成3比0。雖然在88分鐘，沙田憑車路士守將的烏龍球追回一球，但最終無阻車路士全取贏波3分，並趕過沙田成為B組首位。

【賽馬會女子足球聯賽─聯賽盃】(第2周)戰果

甲組(A組)

公民 3比3 傑志

大聯盟足球學院 2比1 大埔

甲組(B組)

沙田 1比3 車路士足球學校(香港)

乙組(A組)

東區 1比1 冠忠南區

翱翔恆華 5比1 源善行九龍城

乙組(B組)

屯門 2比0 樂天

標準流浪 3比0 黃大仙

乙組(C組)

觀塘 1比0 油尖旺

乙組(D組)

熱火體育會 0比2 和富社企