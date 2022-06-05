為國而戰！烏克蘭士氣狀態谷到爆

周一(6日)凌晨世盃外歐洲區附加賽A組決賽，威爾斯主場鬥烏克蘭。烏克蘭全隊將球場化成戰場，希望用今場勝利為國內外同胞打氣，士氣一定高昂；威爾斯當然亦希望打入世盃決賽周，不過烏克蘭近9場不敗極為硬淨，「黃藍軍」今場受讓平半，下盤值得捧場。(有線661及601台周一凌晨零時直播)

世界排名27嘅烏克蘭喺準決賽作客蘇格蘭，憑耶莫蘭高、耶梅卓克同杜夫比克各建一功，以3比1淘汰對手，躋身今場決賽。球員喺賽前同賽後都表現得非常激動，始終國家陷入戰爭當中，領隊柏度哥夫賽後豪情壯語，話勝利係為咗成個烏克蘭，係為所有人民而戰。

好明顯今晚對威爾斯呢場波，勝負嘅意義已經超越咗一個決賽周席位，而係真正嘅國家光榮。值得一提嘅係，已經64歲嘅主帥柏度哥夫曾經希望返國上戰場，但由於佢冇行軍經驗所以被拒。

撇除球場外嘅因素，柏度哥夫帶波都有一手，佢喺2019年曾經帶領烏克蘭U20，贏得當年世青盃冠軍，部分球員都有入選今次烏克蘭大軍，為國家隊接班做好準備。柏度哥夫舊年8月接手，上任之後帶咗9場波，合共獲得4勝5和，包括近3場贏晒，球隊不論士氣定狀態都達至頂峰。

威爾斯遇硬嘢冇計

威爾斯上周中歐國聯鬥完波蘭，喺收起加里夫巴利、祖阿倫同艾朗藍斯等主力下，以1比2輸波，全場只係得兩腳中框埋門。威爾斯上次出席世盃決賽周已經係1958年嘅瑞典世盃，自然希望再嘗殺入決賽周滋味。不過佢哋太過依賴加里夫巴利，好易畀人睇死。

事實上佢哋實力同烏克蘭差唔多，現時世界排名18，而且球隊近17戰，未曾擊敗過世界排名前30嘅球隊，證明對強隊冇晒計，即使有主場之利都讓唔起烏克蘭，下盤值得支持。