奧斯爾玩完！費倫巴治新帥講明唔用佢

德國球星奧斯爾足球生涯凍過水！呢位中場自上年1月加盟費倫巴治後是非不絕，今年3月因為紀律問題被球會雪藏，原本以為今夏換帥會有運行，點知葡萄牙名帥佐治捷西斯日前上任後，首個記招就講明唔會起用奧斯爾，直指呢位德國球星嘅時代已經完結。

奧斯爾嘅狀態同體能近年一直受到批評，加盟費倫巴治後亦絕少踢足全場，據報佢因為上陣時間而同前任教練卡度爾爭執，結果3月被球會發聲明雪藏。費倫巴治日前聘請葡萄牙名帥佐治捷西斯領軍，呢位曾領賓菲加3奪葡超冠軍，又帶領法林明高贏南美自由盃冠軍嘅教頭，上任首個記招就判奧斯爾「死刑」。

67歲嘅佐治捷西斯表示：「奧斯爾有佢嘅時間同空間，冇人可以否認佢喺土耳其有過美麗故事，亦係世界知名球員，但係佢嘅時代已經完結。喺費倫巴治，最重要嘅嘢唔係我、唔係奧斯爾亦唔係任何球員，只有費倫巴治先係重要，我會用合適嘅球員去建立一套新打法。」

奧斯爾上星期先公開表示「一定唔會離隊」，堅持履行佢剩低2年嘅合約。奧斯爾嘅前隊友蒙利爾喺今年初表示，呢位德國中場喺之前效力每一間球會，同每一個領隊都係「反面」收場，就連喺德國國家隊都係同德國足總鬧交後退役。