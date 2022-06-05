蔡俊彥會長盃大熱封王　心態變成熟亞錦再爭佳績

會長盃劍擊錦標賽周日（5日）上演花劍賽事，仁川大獎賽銀牌得主蔡俊彥男子花劍決賽擊敗鄭鐵男大熱封王。經過5個月海外「修煉」，蔡俊彥認為自己心態變得成熟，期望亞錦賽與隊友團體爭金：「現在我不再怨天怨地，我覺得人生是有一部分『整定』，但有一部分可以改變，而我相信比賽時我可以改變命運。」

花劍隊經歷長達5個月海外集訓和比賽後，除張家朗已抵達南韓備戰亞錦賽，大部分成員回港參加會長盃劍擊錦標賽。17歲花劍新星鄭鐵男4月贏得世青賽金牌，回港後首次比賽再交出驚喜表現，小組賽晉級後連贏4場闖入決賽，包括8強15比10贏港隊隊友楊子加。

5月於仁川大獎賽勇奪銀牌的蔡俊彥狀態大勇，小組賽晉級後淘汰賽全部以大比數取勝，其中4強與奧運港隊隊友吳諾弘對碰，後者戰至落後4比10時，因不慎踩到場邊的裝置地受傷。經近10分鐘治療後，吳勉強堅持完成比賽，以4比15落敗。

賽後，吳諾弘透露自己疑似拉傷大腿內側，由於港隊即晚將出發到南韓，他表示不希望因此阻礙去亞錦賽：「亞錦賽對我來說很重要，這是我生涯第一個亞錦賽，我很想有一個突破。」他指近月海外賽表現下滑，主要受心理問題影響：「昨日我和以前一位教練聊天，他說了一句：『我覺得你冇咗團火。』這一句好觸動到我，今日我每一場我都拚盡，可惜結果不盡人意。」

最終蔡俊彥決賽以15比1輕取鄭鐵男贏得冠軍，他賽後滿意自己表現：「我給10分。這天比賽很穩定，以往比賽一向都很不穩定，感覺好似又大個咗。」回顧這幾個月的旅程，蔡俊彥喜見自己心態終於有轉變：「爭奧運時我打得幾好，但到奧運關鍵時刻就打得不好，之後比賽表現未如理想，一直耿耿於懷，甚至怨天怨地，覺得好多事情都是『整定』，慶幸自己及時走出這個窘局。」

同日上演女子花劍賽，17歲的陳諾思決賽15比13險勝符妤名封后。另外，女子佩劍由朱詠翹決賽15比11擊敗「大師姐」歐倩瑩贏得冠軍，至於頭號種子林衍蕙16強右大腿受傷需即時送院，或影響亞錦賽部署。