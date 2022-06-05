喪父精神崩潰　泰維斯宣布掛靴

阿根廷著名射手泰維斯宣布掛靴，呢位曾經效力曼市雙雄嘅38歲前鋒透露，自從父親上年2月過身之後，精神大受打擊，已經無法繼續球員生涯，所以選擇退休。

據悉泰維斯嘅爸爸上年2月因為感染新冠肺炎，最後不幸逝世，終年58歲，同年6月，泰維斯亦離開阿甲球隊小保加，一直未有加盟任何球隊。泰維斯透露曾經有美職球隊邀請佢加盟，但佢都拒絕。

泰維斯過去1年，唔止冇參加比賽，甚至冇練波，導致身體愈來愈肥胖，佢話：「我唔想再踢波，因為頭號球迷(爸爸)已經唔喺度，我唔再理會咁多，任意吃喝，已經超重3至4公斤。」

泰維斯出身於小保加青訓系統，曾經效力哥連泰斯、韋斯咸、曼聯、曼城、祖雲達斯等球隊，最威水一定係協助曼聯捧2次英超及1次歐聯冠軍，但之後卻戲劇性轉投曼城，並幫「藍月亮」贏過1次英超冠軍，成為紅魔鬼球迷眼中釘，至於效力祖雲達斯期間，捧過2次意甲冠軍。

泰維斯2016年登陸中超，加盟上海申花，以4,100萬美元年薪成為當時全球最高薪球員，4年前返回小保加。另外，泰維斯為阿根廷國家隊上陣76場入13球。